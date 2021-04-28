США призывают Турцию и других союзников отказаться от российской военной техники

Такие сделки могут попасть под действие односторонних американских санкций, предупредил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он также выразил надежду, что Вашингтон и Анкара смогут прийти к единому решению по вопросу о покупке Турцией российских зенитных ракетных систем С-400.

В 2017 году Соединенные штаты приняли закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Он предусматривает односторонние шаги американской администрации в отношении тех, кто покупает у России современные крупные системы вооружений и военной техники. Анкара ране настаивала, что не намерена отказываться от покупки российских комплексов С-400.