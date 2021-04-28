Всех прилетающих в Россию из Индии тестируют на коронавирус прямо в аэропорту, сообщила глава Роспотребнадзора

«Все рейсы, которые прибывают из Индии, все люди, которые прилетают оттуда, все тестируются прямо в аэропорту, мы ввели дополнительный контроль. Мы введи дополнительный контроль, и контроль здесь будет двухэтапный: мы будем делать экспресс-тесты непосредственно в аэропорту, сегодня мы уже имеем эти экспресс-тесты, и материал будет исследоваться в дальнейшем классической реакцией ПЦР» — заявила Попова.

В конце марта индийское министерство здравоохранения сообщило, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S-белке.