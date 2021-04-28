В квартире личного юриста бывшего президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани прошли обыски

Речь идет о расследовании его украинских сделок в период президентства Трампа и незаконном лоббировании.

В 2019 году личный юрист Трампа Руди Джулиани — в компании тогдашнего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла в ЕС Гордона Сондланда, пытался заставить украинские власти объявить о начале расследования против сына главного соперника Трампа на выборах Джо Байдена Хантера Байдена, который в начале 10-х годов работал в совете директоров украинской газовой компании Бурисма. Сейчас Руди Джулиани сам стал фигурантом федерального уголовного расследования по итогам своей деятельности в Украине.

И как сообщила сегодня газета Нью-Йорк Таймс, в квартире Джулиани на Upper East Side на Манхеттене был проведён обыск и изъяты электронные устройства. Федеральные власти расследуют, лоббировал ли Джулиани незаконно администрацию Трампа в 2019 году от имени украинских чиновников и олигархов, которые в то же время помогали ему искать компромат на политических соперников Трампа, включая Джо Байдена. Уголовное расследование в отношении Руди Джулиани выросло из дела против двоих его подельников — уроженцев СССР Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые сейчас находятся в американской тюрьме по обвинению в коррупции. Также прокуратура расследует связи Джулиани с теперь уже бывшим Генпрокурором Украины Юрием Луценко.

Получить ордер на обыск у Джулиани прокуратура Манхеттена пыталась многие месяцы, но во время президентства Трампа Минюст блокировал эти попытки. С назначением нового Генпрокурора Меррика Гарланда ведомство сняли все возражения и ордер был выдан.