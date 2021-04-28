Полицейские вызвали в ОВД политика Дмитрия Гудкова

На него хотят составить протокол по статье об участии в несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального. Как следует из видеотрансляции, которую вел на своей странице в Facebook сам политик, его остановили на дороге 4 сотрудников полиции на 2 машинах.



Ранее полиция приходила домой к Гудкову, где находились его супруга и ребенок, они дверь силовикам не открыли.