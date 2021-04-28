Минюст включил сетевое издание «Медуза» в реестр СМИ-иноагентов из-за иностранного финансирования

Минюст объяснил, за что включил сетевое издание «Медуза» в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента – в ведомство якобы поступила информация об иностранном финансировании.

Что именно за финансирование, в каком объеме, когда и от кого – неизвестно. В документе поясняется лишь, что информация получена от другого госоргана – какого, опять же, не уточняют. Судя по ответу на запрос, иноагентом можно признать любое СМИ, работающее на неограниченный круг лиц и получающее хоть копейку не из России.

При этом официальное уведомление самой «Медузе» от Минюста до сих пор так и не пришло, хотя по закону на это у чиновников было 3 дня – срок истекает как раз сегодня. Юристы «Правозащиты Открытки», которые готовятся оспаривать это решение, говорят, что ознакомиться с уведомлением, видимо, смогут уже только в суде.

О включении «Медузы» в реестр иностранных агентов стало известно 23-го апреля. Теперь издание должно уведомлять о своем статусе в начале каждого материала, включая посты в соцсетях. Главный редактор Иван Колпаков предположил, что из-за этого в ближайшее время издание может лишиться значительной части рекламодателей.