Омский хоккейный клуб «Авангард» впервые стал обладателем Кубка Гагарина

Престижную награду команда завоевала после победы над московским ЦСКА со счетом 1:0 в шестом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги. Счет в серии до четырех побед стал 4-2.
2021-04-28T21:32:06+03:00
2021-04-28T21:32:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 28 апреля 2021
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