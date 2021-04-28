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21:31, 28 апреля 2021

Российские приставы предложили перевоспитывать злостных неплательщиков алиментов с помощью принудительных работ

Представители Федеральной службы судебных приставов напомнили, что за повторное уклонение от уплаты алиментов предусмотрена уголовная ответственность.
Основным видом наказания являются исправительные работы. Однако, по статистике ведомства, в прошлом году оно назначалось лишь по 128 делам, в то время как лишение свободы, в том числе условное применили более чем в 6 тысячах случаев. В то же время, как отметили в службе, именно принудительные работы позволяют трудоустраивать должников, которые самостоятельно не хотят искать работу, удерживать из их заработка текущие алименты и погашать задолженности.


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