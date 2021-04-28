Перестрелка произошла на окраине Назрани в Ингушетии

Недалеко от границы с Северной Осетией силовики открыли огонь по подозреваемому, после того, как водитель автомобиля оказал им вооруженное сопротивление, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах. Личность убитого уже установлена, утверждают силовики. Сейчас проверяется информация, находился ли он в федеральном розыске. О пострадавших в результате перестрелки пока не сообщается.