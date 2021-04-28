Перестрелка произошла на окраине Назрани в Ингушетии

Недалеко от границы с Северной Осетией силовики открыли огонь по подозреваемому, после того, как водитель автомобиля оказал им вооруженное сопротивление, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах. Личность убитого уже установлена, утверждают силовики. Сейчас проверяется информация, находился ли он в федеральном розыске. О пострадавших в результате перестрелки пока не сообщается.
2021-04-28T21:30:41+03:00
2021-04-28T21:30:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 28 апреля 2021
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