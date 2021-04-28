Подругу поэта Емелина оштрафовали на 10 тысяч рублей, обвинив в участии в акции в поддержку Навального

Поэт Всеволод Емелин рассказал, что Савеловский суд оштрафовал его подругу на 10 тысяч рублей, признав ее виновной в участии в несогласованной акции в поддержку политика Алексея Навального, хотя по факту она провела весь вечер с ним, гуляя по Москве. Подробности он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Как уточнил В.Емелин, 21 апреля они с подругой собирались в клуб «Март» на концерт, который начинался в 20.00. В 18.00 они встретились и пошли в пиццерию в Газетном переулке. «Когда мы вышли оттуда, первое, что мы увидели – это колонну людей, во главе которой шла Юлия Навальная. Из разговоров мы поняли, что идти в клуб «Март» на Петровке нам совершенно бессмысленно, поскольку там все перекрыто. В результате я предложил пойти дальше выпить в каком-нибудь баре на Никитском бульваре, что мы и сделали», — рассказал он.

Однако, по словам В.Емелина, позавчера «к матери этой девушки в 6.00 вломился участковый и еще какой-то мент, и они потребовали, чтобы она срочно явилась к 10.00 в ОВД «Сокол».

Поэт уточнил, что тоже приехал в это ОВД и дал там письменные показания, а позже выяснил, что его подругу обвинили в том, что она препиралась с полицейскими и выкрикивала лозунги на несогласованном митинге в поддержку Навального. «Она подписала, что не согласна с предъявленными претензиями», — уточнил он.

При этом в отношении самого В.Емелина никакого дела не завели, а его подругу повезли в Савеловский суд. «Они сказали, что «вы свидетель и нигде не фигурируете на пленках». Хотя я все время шел за руку или под руку с этой девушкой. И никакого не то, что скандирования лозунгов – вообще ничего не было. Был один небольшой разговор с людьми о том, можно ли пройти на Петровку. С ментами не было вообще никаких ни вербальных, ни физических, ни астральных контактов», — подчеркнул поэт.

В.Емелин добавил, что выступил свидетелем защиты на заседании по административному делу в отношении подруги, которая является одинокой матерью трех дочерей, две из которых – несовершеннолетние. «Я все изложил, мне сказали посидеть в уголочке. После этого вышли она и адвокат, сказали, что штраф в 10 тысяч рублей. Адвокат обещал апелляцию вплоть до ЕСПЧ», — заключил он.