Загруженность московских дорог этим вечером достигала 9 баллов по 10-балльной шкале

Вновь, как и накануне, основной причиной специалисты называют прошедший дождь. Заторы отмечают на основных магистралях в центре столицы, Движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и местами на Третьем транспортном кольце, а также практически на всем протяжении МКАД.