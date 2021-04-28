Загруженность московских дорог этим вечером достигала 9 баллов по 10-балльной шкале

Вновь, как и накануне, основной причиной специалисты называют прошедший дождь. Заторы отмечают на основных магистралях в центре столицы, Движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и местами на Третьем транспортном кольце, а также практически на всем протяжении МКАД.
2021-04-28T21:03:01+03:00
2021-04-28T21:08:01+03:00
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21:03, 28 апреля 2021
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