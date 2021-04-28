Минобрнауки разрешило подведомственным вузам с 4 по 7 мая перейти на дистанционное обучение

В приказе главы ведомства Валерия Фалькова говорится, что также в эти дни высшие учебные заведения могут в дистанционном формате проводить сессию. Ране президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками. Он поддержал предложение Роспотребнадзора о дополнительных выходных в связи с ситуацией с коронавирусом.
2021-04-28T21:02:44+03:00
2021-04-28T21:08:24+03:00
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21:02, 28 апреля 2021
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