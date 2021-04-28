Минобрнауки разрешило подведомственным вузам с 4 по 7 мая перейти на дистанционное обучение

В приказе главы ведомства Валерия Фалькова говорится, что также в эти дни высшие учебные заведения могут в дистанционном формате проводить сессию. Ране президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками. Он поддержал предложение Роспотребнадзора о дополнительных выходных в связи с ситуацией с коронавирусом.