Суд в Мурманске оштрафовал местную активистку после жалоб на обстрел офиса сторонников Алексея Навального

Виолетта Грудина должна будет заплатить 75 тысяч рублей, ее признали виновной в участии в несогласованной акции 21 апреля, пишет интернет-издание 7х7. Полиция задержала Грудину сегодня днем. В тот момент активистка находилась в помещении бывшего штаба Навального. Перед задержанием она рассказала, что окно здания, в котором расположен штаб, расстреляли неизвестные, и вызвала сотрудников МВД.

