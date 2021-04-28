Депутат Курганской областной думы, который участвовал в охоте на волков, исключен из партии «Единая Россия»

Денис Хахалов оказался в центре скандала, после того, как появилось видео, на котором охотники добивали одного из волков снегоходом. В понедельник сообщалось, что полиция проводит проверку по статьям о незаконной охоте и жестоком обращении с животными. Сам Хахалов объяснял случившееся тем, что волк уже был ранен, а потому кидался на людей.