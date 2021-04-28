Депутат Курганской областной думы, который участвовал в охоте на волков, исключен из партии «Единая Россия»

Денис Хахалов оказался в центре скандала, после того, как появилось видео, на котором охотники добивали одного из волков снегоходом. В понедельник сообщалось, что полиция проводит проверку по статьям о незаконной охоте и жестоком обращении с животными. Сам Хахалов объяснял случившееся тем, что волк уже был ранен, а потому кидался на людей.
2021-04-28T20:31:09+03:00
2021-04-28T20:31:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2829844-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:31, 28 апреля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Конституционный суд России разрешил изымать единственное жилье должников. Но при определенных условиях Как следует из определения инстанции, должника нельзя оставить без жилища, причем площадью не меньше, чем предоставляется по социальному найму, или выселить в другое поселение, если он сам на это не согласен…