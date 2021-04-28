Уже восемь российских регионов объявили дополнительные выходные дни в начале мая

Жители Ставрополья и Краснодарского края, Пензенской и Саратовской областей будут отдыхать также 11 мая. На этот день выпадает церковный праздник Радоницы.

В Башкирии, Крыму и Татарстане принято решение о дополнительном выходном 13 мая в связи с праздником Ураза-байрам — днем окончания поста в месяц Рамадан. В Адыгее решили сделать нерабочими и 11, и 13 мая, передает агентство ТАСС.

Ожидается, что указы о нерабочих днях в связи с Ураза-байрамом в ближайшее время подпишут и власти северокавказских республик.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками. Он поддержал предложение Роспотребнадзора о дополнительных выходных в связи с ситуацией с коронавирусом.