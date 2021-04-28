Журналист Алексей Пивоваров отвергает подозрения в использовании поддельной справки для получения лицензии на оружие

В своем телеграм-канале он написал, что почти 13 лет владеет газовым пистолетом. Тот зарегистрирован в соответствии с законом. При продлении лицензии он сдавал необходимые экзамены в органах Росгвардии и предоставлял все необходимые документы в полном соответствии с законом.

О доследственной проверке полиции в отношении журналиста ранее написали со ссылкой на свои источники агентства РИА Новости и ТАСС. Пивоваров ведет youtube-канал «Редакция», Недавно там вышли большие сюжеты о протестах в поддержку Алексея Навального, а также о о разгоне НТВ 20 лет назад.