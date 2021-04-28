Z Архив новостей новости
5 10 6 2570
20:01, 28 апреля 2021

Журналист Алексей Пивоваров отвергает подозрения в использовании поддельной справки для получения лицензии на оружие

В своем телеграм-канале он написал, что почти 13 лет владеет газовым пистолетом. Тот зарегистрирован в соответствии с законом. При продлении лицензии он сдавал необходимые экзамены в органах Росгвардии и предоставлял все необходимые документы в полном соответствии с законом.

О доследственной проверке полиции в отношении журналиста ранее написали со ссылкой на свои источники агентства РИА Новости и ТАСС. Пивоваров ведет youtube-канал «Редакция», Недавно там вышли большие сюжеты о протестах в поддержку Алексея Навального, а также о о разгоне НТВ 20 лет назад.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Кусок эфира

Александр Проханов: Журналист не является священной коровой Если власти или государству надо обыскать журналиста во время демонстрации, власть вправе это делать. Журналист пусть не кочевряжится, не строит из себя четвертую власть…

5 117 6 9659 09:29
Новости

Российский флаг убрали со стола прямо во время матча на чемпионате мира по шашкам в Польше Инцидент произошел накануне во время четвертого матча, который проводила действующая обладательница мировой шашечной короны россиянка Тамара Тансыккужина с польской соперницей Натальей Садовской…

5 54 6 5088
Новости

фото: t.me/dprunews Коммунальщики закрасили граффити с портретом Алексея Навального в Петербурге Рисунок просуществовал несколько часов…

5 50 6 7150
Блоги

Коммунальщики закрасили граффити с портретом Алексея Навального в Петербурге Рисунок просуществовал несколько часов…

5 249 6 38361 10:11
Блоги

Дмитрий Колезев журналист

Проект постановления о регламентации просветительской деятельности — это катастрофа Может быть, речь только об узком спектре тем? Как бы не так: «просветительской деятельностью» правительство предлагает считать опять же вообще все…

5 161 6 26256 25.04
Новости

Европарламент предлагает остановить «Северный поток 2» и отключить Россию от SWIFT Об этом говорится в проекте резолюции Европарламента…

5 126 6 20703
Блоги

+ Путин готов обсудить в Москве отношения РФ и Украины в любое удобное для Зеленского время Путин готов обсудить в Москве отношения РФ и Украины в любое удобное для Зеленского время «Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время» — сказал Путин

5 79 6 14579 22.04
8читать ;смотреть
Интервью Персонально ваш

Евгений Киселев гость: Евгений Киселев журналист

Кто угнал, кто оккупировал, кто захватил, кто присвоил – вот пусть он об этой территории заботится…

5 144 6 26777 22.04
#слушать 48:32 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Граффити не горят Серая краска во всем и повсюду – этот стандарт определяет. Какая краска – такая и страна. Новое время, которому не нужны улыбающиеся герои, даже просто нарисованные…

5 59 6 11829 17:51
Блоги

«Больше всех надо» разбираем с экспертами, как решать социальные проблемы

Толерантная лексика или лингвистический фашизм Язык меняется. К новым словам вроде «лайкать» и «свайпать» мы привыкаем быстро, а вот к феминитивам и толерантной лексике — с трудом. Почему?..

5 47 6 9535 23.04
Блоги

«Экономическое отставание – закономерный результат» Открытое письмо ученых-экономистов…

5 88 6 19490 22.04
Блоги

Дмитрий Клейн литератор, журналист, Денвер, США

Живи, Алексей! Алексей победил лагерную систему. Это факт. Пусть пока в малом. Но он в очередной раз своею жизнью и здоровьем доказал, что и один в поле воин…

5 27 6 6614 24.04
Блоги

Алексей Навальный политик

Начинаю выход из голодовки Спасибо вам — сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения…

5 325 6 83389 23.04
Интервью Особое мнение

Александр Проханов гость: Александр Проханов публицист, писатель

Говорят, что 37-й год на пороге, еще немного — и ГУЛАГ расцветет. Это же все брехня. На самом деле идет напряженная схватка…

5 50 6 12999 27.04
#слушать 35:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Интервью В круге СВЕТА

Виктор Мироненко Роман Цимбалюк гости: Виктор Мироненко, Роман Цимбалюк

Украинский гамбит Роман Цимбалюк: Я так понимаю, что Владимир Путин не откажется от рычага военного давления на Украину, потому как других рычагов у России на нас уже не осталось…

5 70 6 18392 27.04
8читать ;смотреть
Блоги

Леонид Гозман политик

Теперь я ношу гордое имя «привлекаемый» Это Вы, спрашивают? Признаю — я! Стало быть, в несанкционированной акции участвовали? По улице, говорю, шёл. Так, не участвовали? По улице шёл!..

5 213 6 56566 27.04

Популярное за неделю

Новости

Конституционный суд России разрешил изымать единственное жилье должников. Но при определенных условиях Как следует из определения инстанции, должника нельзя оставить без жилища, причем площадью не меньше, чем предоставляется по социальному найму, или выселить в другое поселение, если он сам на это не согласен…

5 9 6 80341
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Все Табаки в зале — а там не было никого другого — вздрогнули, всхлипнули и поняли, что он помнит о них и думает о них…

5 36 6 123446 21.04
#слушать 50:14 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3445498
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Рауль Кастро, бывший лидер правящей Коммунистической партии Кубы, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 18 6 4436 07:56
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Обман про антитела Когда я спросила у врача, а когда мне делать тест на антитела, ведь все мои знакомые россияне его делают, терапевт удивленно переспросила: «Простите, а зачем?»..

5 236 6 627161 26.04
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Нас все равно больше Нас все равно больше Вы шли вчера со мной, ну а я сегодня буду лежать на шконке и представлять, как иду с вами и за вас…

5 196 6 138995 22.04
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9097737
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4888470

Сегодня в эфире