В США на 91-м году жизни скончался известный астронавт Майкл Коллинз

Он входил в команду корабля «Аполлон-11», члены которого впервые в истории человечества совершили высадку на Луну. Коллинз пилотировал командный модуль на орбите спутника, во время высадки. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. Из экипажа, который совершил полет к Луне, в живых остался астронавт Базз Олдрин.