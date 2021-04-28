В США на 91-м году жизни скончался известный астронавт Майкл Коллинз

Он входил в команду корабля «Аполлон-11», члены которого впервые в истории человечества совершили высадку на Луну. Коллинз пилотировал командный модуль на орбите спутника, во время высадки. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. Из экипажа, который совершил полет к Луне, в живых остался астронавт Базз Олдрин.
2021-04-28T20:00:35+03:00
2021-04-28T20:03:32+03:00
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20:00, 28 апреля 2021
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