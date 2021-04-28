Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил власти «не мешать» КПРФ проводить шествия 1 и 9 мая

В прошлом году на акции в Москве полиция задержала нескольких депутатов от партии и их помощников. Зюганов пообещал, что его соратники будут соблюдать все «медицинские предписания». Ранее отделения компартии в ряде регионов подавали заявки на проведение традиционных первомайских шествий, однако власти их отклонили, сославшись на ограничения из-за коронавируса. В Москве партия хотела провести в центре демонстрацию и митинг с числом участников до 4,5 тыс. человек.

Девятого мая отделения КПРФ традиционно возлагают цветы к мемориалам в память о погибших в Великой отечественной войне.