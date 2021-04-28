В Красноярске женщина порезала себе руки в зале суда, после того, как её отправили в СИЗО

Врач не приезжал около двух часов.

После того, как суд назначил жительнице Красноярска Ольге Суворовой семь суток ареста, она «подручными средствами» нанесла себе несколько порезов. Об этом женщина написала на своей странице в «Фейсбуке». Там же она опубликовала фотографии, на которых видно, что на полу – лужа крови, а налевой руке у неё несколько поперечных порезов. Первая такая публикация появилась примерно четыре часа назад. На ней женщина сидит на скамейке в судебном зале. На всех последующих заметно, что её посадили в клетку, в которой содержат подсудимых. В последнем посте – фото полицейского и фраза «зашили, везут сидеть в ОП 2».

Ольга Суворова возглавляет Красноярскую региональную общественную организация по защите прав и интересов граждан, проживающих в общежитиях «Общаги!?». Из-за чего именно её задержали, — не известно. В СИЗО её отправили по административной статье о мелком хулиганстве. Ранее Суворова также опубликовала фото протокола о нарушении. Документ на снимке нельзя увидеть полностью, но в нём есть слова «вела себя агрессивно» и «повредила стол в общественном месте».

Вчера жительница Красноярска писала, что пыталась попасть на приём к главному санитарному врачу края, но не получилось, после чего она пошла жаловаться в администрацию региона.

Ольга Суворова уже много лет занимается общественной деятельностью. Например, активно протестовала против так называемой «мусорной реформы». Чтобы привлечь внимание к проблеме, оно рассылала депутатам пакеты с отходами.