Учительницу Анну Борзенко оставили на ночь в ОВД до суда из-за митинга в поддержку Навального

Адвокат Михаил Бирюков сообщил, что его подзащитную 65-летнюю учительницу французского языка Анну Борзенко оставили на ночь в ОВД до суда из-за митинга в поддержку Навального 21 апреля. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Несколько дней подряд сотрудники полиции дневали и ночевали у дверей квартиры Анны Борзенко. Говорили, что хотят ее доставить в ОВД «Коньково» для составления протокола по ч.5 ст.20.2 КоАП — «Участие в несогласованном мероприятии». Мы сказали, что явимся сами в ОВД, и сегодня пришли туда. Анне неожиданно предъявили обвинение по ч.6.1 ст. 20.2 — «Участие в мероприятии, сопряженное с перекрытием движения» и оставили на ночь до суда, который состоится завтра в 10.30», — отметил М.Бирюков.

Он уточнил, что заседание пройдет в Черемушкинском районном суде Москвы. Борзенко грозит до 15 суток ареста.