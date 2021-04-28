Глава СПЧ попросил МВД объяснить причины недавних задержаний и вызовов в полицию журналистов

Валерий Фадеев обратил внимание на инциденты, которые произошли накануне с сотрудниками ряда СМИ. Всего полицейские задержали накануне или вызвали в ОВД не менее семи журналистов, освещавших акцию в поддержку Навального. При этом в их редакциях подчеркивали, что у сотрудников были документы и необходимые знаки отличия.
2021-04-28T19:02:57+03:00
2021-04-28T19:02:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:02, 28 апреля 2021
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