Европарламент подготовил резолюцию с призывом ужесточить санкции против России

Жесткие меры предлагается ввести в случае, если Россия проявит агрессию в отношении Украины. ЕС предлагает в этом случае остановить строительство газопровода «Северный поток-2», а также внести в санкционный список ряд российских миллиардеров.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая сегодня на сессии Европарламента, предложил готовиться к ухудшению отношений с Россией.

Боррель также упомянул ситуацию с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, и обострение обстановки в Донбассе. Голосование по проекту резолюции запланировано в Европарламенте на завтра. Сам документ, впрочем, носит рекомендательный характер.