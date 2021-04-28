В Москве в отдел полиции доставили сотрудника МГУ, биолога Константина Лямзаева из-за акции в поддержку Навального

Новое задержание из-за акции в поддержку Алексея Навального. В Москве в отдел полиции силовики доставили сотрудника МГУ, биолога Константина Лямзаева. По словам его коллег, которых цитирует «Новая газета», ученого принудительно привезли в ОВД. По подсчетам правозащитников, всего после акций в минувшую среду в Москве и других городах задержаны не менее 115 человек.

Несколько минут назад адвокат преподавателя московского лицея Анны Борзенко сообщил, что его подзащитную полицейские решили оставить в отделе полиции на ночь до суда. Накануне сама Борзенко рассказала, что ее вызвали в отдел для составления протокола за акцию 21 апреля, сославшись на записи с камер видеонаблюдения.

Кроме того, полицейские потребовали объяснений у нескольких журналистов, которые освещали акции. Несмотря на то, что при них были необходимые документы.

