Семиклассников одной из петербургских школ под роспись предупредили о наказаниях за участие в уличных акциях

Районные чиновники считают, что родители неверно поняли происходящее.

Тринадцатилетних учеников седьмого класса школы номер 118 просили расписаться в том, что они прошли инструктаж об ответственности за нарушения на несогласованных публичных мероприятиях. Об этом эху сообщил отец одной из учениц Александр Максимов.

На вопросы родителей в соцсети «Вконтакте» сотрудники комитета Смольного по образованию сообщили, что не проводят в школах таких инструктажей. Представители администрации Выборгского района, в котором расположена школа, объяснили, что классный руководитель лишь рассказал детям о возможной опасности участия в несогласованных акциях. С помощью подписей учитель, якобы, лишь хотел узнать, кто из его учеников присутствовал на занятии.

Адвокат правозащитной организации «Команда 29» Иван Павлов считает, что государство хочет установить монополию на право вовлекать детей в политику.

О недопустимости вовлечения детей в политику предупреждают родителей представители силовых структур, а также детский омбудсмен Петербурга. Однако, как отмечает наш корреспондент, сообщения о том, что подарки победителям детского конкурса вручали в пакетах с символикой «Единой России», не вызвали официальной реакции.