По данным агентства Bloomberg в России началась третья волна коронавируса

Агентство ссылается на неофициальную статистику правительства России и обращает внимание на то, что в Москве шесть дней подряд выявляли более двух тысяч новых случаев коронавируса ежедневно.

Федеральный оперативный штаб утверждает, что ситуация с коронавирусом в России сейчас стабильная и говорить о начале третьей волны абсолютно неверно. Согласно официальной статистике, в России за прошедшие сутки выявлено 7 тысяч 848 новых случаев заражения. Как подчеркивают власти, это минимальное количество с конца сентября.

Премьер-министр Михаил Мишустин уверен, что страна пережила самую острую фазу пандемии.

По официальным данным, более 12 миллионов россиян получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, более 7,5 миллионов прошли вакцинацию полностью.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков считает, что россияне не хотят прививаться из-за недоверия к вакцине.

Напомним, российские власти считают «Левада-центр» иностранным агентом.

Российские власти в рамках борьбы с распространением коронавируса объявили выходные дни между майскими праздниками. Первые десять дней месяца будут нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.

Тем временем, некоторые регионы решили продлить длинные майские выходные еще на несколько дней.

