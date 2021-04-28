Зеленский заявил, что хотел бы встретиться с Путиным в месте, которое олицетворяет «мир и диалог»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, что хотел бы встретиться с президентом России в месте, которое олицетворяет «мир и диалог». В этой связи он упомянул Ватикан.

В Кремле пока не комментируют возможность встречи в Ватикане. Конкретных предложений нет, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом Песков подчеркнул, что проблема Донбасса не может решаться между Киевом и Москвой.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак ранее сообщил, что работа над организацией встречи президентов России и Украины уже ведется, однако, ни дата, ни место пока неизвестны.