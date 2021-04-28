ТАСС: МВД проверяет данные о поддельной справке журналиста Алексея Пивоварова для получения разрешения на оружие

Сам он говорит, что всё делал по закону.

Материал проверки по факту того, что Алексей Пивоваров предоставил подложные медицинские справки для получения лицензии поступил из Росгвардии в полицию. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах. Другой собеседник агентства добавил, что все документы журналиста на оружие уже аннулированы.

Официально в ведомствах эту информацию не комментировали, но то, что в столичном МВД начали соответствующую проверку, со ссылкой на неназванный источник сообщает и агентство РИА «Новости».

В свою очередь Алексей Пивоваров написал в своём телеграм-канале, что ничего об этом не знает. Он отметил, что у него с 2008-ого года есть газовый пистолет, и что он продлевал на него лицензию по всем правилам в 2018-ом. Журналист добавил, что будет готов к любому взаимодействию с правоохранительными органами, как только вернётся в Россию из заграничной командировки.

Использование поддельных медицинских документов – это уголовная статья. Она подразумевает как штраф в размере до 80-ти тысяч рублей, так и лишение свободы на срок до шести месяцев.