Коммунальщики закрасили граффити с портретом Алексея Навального в Петербурге

До этого на месте появления портрета оппозиционера поработали криминалисты.

Черно белый портрет с лицом Алексея Навального и надписью «герой нового времени» просуществовал не более 4,5 часов. Ранним утром он появился на здании подстанции в пушкарском саду на петроградской стороне. Политик на портрете улыбался и показывал сердечко. уже через пару часов у гигантского навального появились люди в форме, изображение стали изучать криминалисты: тыкали специальными палочками, делали соскобы, брали на анализ краску. Видимо силовики всерьёз собираются искать нарушителя — автора несогласованного граффити с лицом главного оппозиционера страны. Впрочем, что можно вменить неизвестному художнику непонятно.

А вот с его творением уже разобрались: приехал коммунальщик и длинной шваброй в несколько слоев желтой краской он замазал граффити. Сразу изображение не исчезало, поэтому приходилось наносить новые и новые слои краски. Такая оперативная реакция вызвала град шуток в интернете, многие вспоминали знаменитый сериал улицы разбитых фонарей и писали якобы от лица полицейских: у нас граффити с Навальным да еще и с сердечком — по коням!

Алексей Навальный находится в колонии по так называемому делу Ив Роше. Там он оказался после того как вернулся в Россию из Германии, где по словам врачей, оппозиционер лечился от отравления химическим оружием. В России не признают достоверной информацию о покушении на политика.