Полиция продолжает преследовать журналистов, работавших на акции 21 апреля в поддержку Алексея Навального

Одного из них сегодня арестовали.

Суд Тамбова отправил за решетку на 30 суток местного журналиста Сергея Степанова. Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения митингов. В протоколе, на который ссылается интернет-издание «МБХ медиа», говорится, что Степанов «в составе группы граждан участвовал в несогласованном публичном массовом мероприятии» и таким образом нарушил закон. Сам журналист утверждает, что у него было редакционное задание и пресс-карта финской телерадиокомпании IRR-TV. Адвокат Степанова Денис Турбин сообщил «Эху», что претензии к его подзащитному свелись к тому, что у него не было специального жилета.

Во время митинга у Степанова проверяли документы и никаких проблем не возникло, добавил Турбин. Защита намерена обжаловать решение суда.

Тем временем московская полиция вновь решила пообщаться с корреспондентом интернет-издания «Медуза» (признанного в России иноагентом) Кристиной Сафоновой. Накануне к ней домой уже приходил участковый, но сегодня ее вызвали в ОВД по Молжаниновскому району для дачи объяснений по поводу акции 21 апреля. Как пишет издание со ссылкой на свою сотрудницу, Сафонова пояснила, что присутствовала на акции как журналист, предоставила редакционное задание и другие необходимые документы. Тем не менее на нее собираются составить протокол по статье о нарушении правил проведения массового публичного мероприятия.

Накануне полиция приходила к журналистам «Дождя», «Эха Москвы, «Комсомольской правды» и RTVI, работавшим на акции в поддержку Навального в Москве. От них потребовали подтверждения статуса журналиста.