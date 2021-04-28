Болгария подозревает шестерых россиян в причастности к взрывам на военных складах на территории страны

По версии прокуратуры эти же люди могут стоять за попыткой покушения на бизнесмена Емельяна Гебрева, которому принадлежало вооружение.

Взрывов на складах с оружием в Болгарии в общей сложности было четыре. Первый прогремел ещё 10 лет назад, последний в прошлом году. Тогда был уничтожен склад детонаторов, который принадлежал государственному производителю оружия. Между взрывами нашли сходство, рассказала сегодня представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева. Каждый раз уничтожали оружие, которое должны были вывезти в Грузию и на Украину. Взрывам, как выяснила прокуратура, предшествовали поджоги на складе. Их, как считают в надзорном ведомстве, устраивали с целью спровоцировать эвакуацию людей и персонала поблизости. Никто не пострадал. В причастности к взрывах на военных складах заподозрили группу россиян, нескольким уже предъявили обвинения в попытке отравить владельца оружия бизнесмена Емельяна Гебрева, его сына и коллегу, сообщила представитель главного прокурора страны.

Гебрева по версии прокуратуры, в 2015 году пытались отравить в Софии неопознанным веществом. Болгарские СМИ писали, что это мог быть яд класса «Новичок». Бизнесмен оказался в коме, но выжил. Власти Болгарии также проверяют предполагаемую связь между инцидентами в стране и мощным взрывом на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице осенью 14-го года. В нём Прага ранее в этом месяце заподозрила российские спецслужбы. Местная пресса называла в числе возможных подрывников сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова, которых ещё раньше Лондон обвинил в отравлении бывшего экс-полковника разведслужбы Сергея Скрипаля и его дочери. Пресса отмечала, что взрыв должен был произойти за пределами Чехии, когда оружие вывезут в другую страну, однако план не сработал. Последствия взрыва на складе боеприпасов привели к серьезному дипломатическому скандалу между Москвой и Прагой. Чехия выслала 18 сотрудников дипмиссии, Россия 20. Чехию поддержал ещё ряд государств Евросоюза, по несколько российских дипломатов также выслали Словакия и Литва, по одному Эстония и Латвия. Москва сегодня объявила о зеркальных мерах.

Президент Чехии в конце прошлой недели сообщил, что помимо возможной причастности к взрывам агентов российской разведки также рассматривают версию неосторожного обращения с боеприпасами.

В российском посольстве заявили, что болгарская сторона не информировала дипмиссию о расследовании. В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров посоветовал Евросоюзу жестче контролировать ситуацию с торговлей оружием на своей территории.

Политолог Сергей Марков считает, что чешские спецслужбы сами взорвали склады с оружием, а сейчас вспомнили об этой истории, чтобы испортить отношения России и Евросоюза.

Марков назвал смехотворными обвинения Болгарии и Чехии в адрес России.

Руководитель отдела расследований группы Bellingcat Христо Грозев сказал в эфире «Эха», что Россия занимается шпионскими диверсиями и расследование этих преступлений должно быть международным.

Кстати, Европарламент намерен призвать Евросоюз остановить реализацию проекта «Северный поток – 2», а также ввести санкции за коррупционные преступления и включить в них крупных российских бизнесменов. Об этом говорится в проекте резолюции, который завтра будет поставлен на голосование.