Соратники Навального утверждают, что гостелеканал RT тратит крупные суммы на критику оппозиционера в интернете

Соратники Алексея Навального утверждают, что государственный телеканал RT тратит крупные суммы на критику оппозиционера в интернете. В распоряжении у команды политика оказалась информация о годовых зарплатах некоторых сотрудников канала и прокремлевских блогеров.

Все они, как говорится в публикации на сайте Навального, получают несколько миллионов рублей в год, хотя многие сотрудничают с телеканалом исключительно в качестве экспертов 1 раз в несколько месяцев. Некоторые из фигурантов списка отказались комментировать названные суммы. Они сослались на договор о неразглашении. Также не комментирует публикацию главный редактор RT Маргарита Симоньян.