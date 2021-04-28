Россия высылает семерых сотрудников посольств Словакии и стран Балтии

Ранее эти государства объявили о высылке нескольких российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Прага обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на арсенале 7 лет назад и выслала два десятка сотрудников дипмиссии. В свою очередь Москва объявила о высылке двадцати чешских дипломатов. Сегодня болгарская прокуратура объявила о причастности российской военной разведке к взрывам на военных складах на территории этой республики. В Москве это отрицают.