Россия высылает семерых сотрудников посольств Словакии и стран Балтии

Ранее эти государства объявили о высылке нескольких российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Прага обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на арсенале 7 лет назад и выслала два десятка сотрудников дипмиссии. В свою очередь Москва объявила о высылке двадцати чешских дипломатов. Сегодня болгарская прокуратура объявила о причастности российской военной разведке к взрывам на военных складах на территории этой республики. В Москве это отрицают.
2021-04-28T17:31:14+03:00
2021-04-28T17:34:22+03:00
https://echo.msk.ru/news/2829758-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:31, 28 апреля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Конституционный суд России разрешил изымать единственное жилье должников. Но при определенных условиях Как следует из определения инстанции, должника нельзя оставить без жилища, причем площадью не меньше, чем предоставляется по социальному найму, или выселить в другое поселение, если он сам на это не согласен…