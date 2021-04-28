В Ростове-на-Дону арендаторы закрытых рынков устроили стихийный митинг

Они требуют от властей объяснить происходящее и дать им работать.

Несколько сот человек собрались этим утром на территории рынков «Атлант» и «Классик». Это крупнейшие торговые площадки Ростовской области, которые обеспечивают рабочими местами десятки тысяч людей. Как передает местный интернет-портал Donnews.ru, люди требовали объяснений в связи с прошедшим накануне рейдом силовиков, жаловались на беспредел, предлагали перекрыть трассу М4 и шутили про «поход на Москву». Полицейских было не много, они следили за порядком, никого не трогая. На место прибыл и.о. главы Аксайского района Константин Доморовский. Он заявил, что администрация не имеет отношения к перекрытию въездов на рынок, но заявил, что пока идут проверочные мероприятия, рынки работать не будут, а на это время людям могут предложить другие торговые места. Чиновник пригласил инициативную группу торговцев в количестве 100 человек на переговоры в администрацию района.

Накануне силовики провели масштабную спецоперацию на четырех крупнейших рынках Аксайского района. Были задержаны свыше 400 человек.

По официальной версии это было обусловлены борьбой с незаконной миграцией. По данным СМИ, действия силовиков связаны с расследованием уголовного дела против главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко.