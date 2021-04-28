Октябрьский районный суд Тамбова арестовал журналиста Сергея Степанова за съемку митинга 21 апреля в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Степанова вызвали в ОВД для подтверждения статуса журналиста и назначили максимально возможные по этой статье КоАП 30 суток. При том что на самой акции силовики останавливали его, но тогда вопросов к его документам у них не возникло. По словам Степанова, он снимал митинг с редакционным заданием и пресс-картой одного из финских телеканалов, а сам репортаж затем выкладывал на своем ютуб-канале.

Стоит отметить, что по похожим поводам журналиста уже привлекали к ответственности – так, за публикацию видео с анонсом акции так же в поддержку Навального 23 января его посадили на 7 суток и оштрафовали на 30 тысяч рублей – по статье о нарушении на акции санитарных правил.

Ранее он работал на радио города Котовска и на местном «Эхе Москвы», был внештатным автором сетевого издания «7х7».

После акций 21 апреля, которые прошли в десятках городов по всей стране, полиция потребовала подтверждения статуса журналистов у как минимум 7 работников СМИ, в том числе корреспондентов телеканала «Дождь» и нашей радиостанции. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это связано с тем, что у силовиков якобы есть информация – кто-то из предъявивших пресс-карту на митинге на самом деле журналистом не являлся.