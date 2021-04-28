Болгария обвинила российскую военную разведку в причастности к взрывам на военных складах

Там хранились боеприпасы, которые предназначались для поставок в Грузию и Украину. Как сказали сегодня в болгарской генпрокуратуре, под подозрением находятся несколько россиян. Из них в отношении троих есть доказательства связей со спецслужбами России. Сами взрывы в Софии считают также связанными с аналогичными инцидентами в Чехии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Болгария в обвинениях России, видимо, решила перещеголять чехов.

Лавров посоветовал Евросоюзу лучше контролировать ситуацию с торговлей оружием на своей территории.

