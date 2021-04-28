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16:31, 28 апреля 2021

Работники четырех рынков вышли на сход под Ростовом-на-Дону

В акции участвовали сотни предпринимателей, пишет местное издание «Ростов-онлайн». Это связано с операцией, которую накануне провели силовики. Они оцепили район между Ростовом и Аксаем с четырьмя крупными рынками. После этого входы на рынки закрыли, а арендаторам павильонов раздали уведомления, что работа торговых площадок приостановлена.

Это связано с задержанием главы Аксайского района Виталия Борзенко. Его обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и участии в преступном сообществе. Следствие считает, что рынки в районе были погстроены на незаконно полученных землях.


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