Работники четырех рынков вышли на сход под Ростовом-на-Дону

В акции участвовали сотни предпринимателей, пишет местное издание «Ростов-онлайн». Это связано с операцией, которую накануне провели силовики. Они оцепили район между Ростовом и Аксаем с четырьмя крупными рынками. После этого входы на рынки закрыли, а арендаторам павильонов раздали уведомления, что работа торговых площадок приостановлена.

Это связано с задержанием главы Аксайского района Виталия Борзенко. Его обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и участии в преступном сообществе. Следствие считает, что рынки в районе были погстроены на незаконно полученных землях.