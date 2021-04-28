Политик Гудков рассказал, что к нему домой приходила полиция

Политик Дмитрий Гудков сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что к нему домой приходила полиция.

«Пришли два полицейских в форме, с какими-то бумажками. Меня дома не было, там была жена с ребенком – она им не открыла. Пока они ушли», — рассказал он.

Д.Гудков не знает, с чем может быть связан этот визит. «По какому поводу они приходили – непонятно, потому что когда была последняя акция протеста, я вообще находился в Киеве», — пояснил он.

Д.Гудков добавил, что пока не собирается предпринимать никаких действий в связи с приходом полицейских.