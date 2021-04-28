Досудебная подготовка по делу ФБК будет продолжена 29 апреля – адвокат

Досудебная подготовка по делу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК*) будет продолжена 29 апреля. Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат, руководитель «Команды 29» Иван Павлов, при этом защита еще не успела полностью изучить предоставленные судом документы, поэтому нет никакой уверенности, что суд перейдет к основному слушанию.

«Завтра заседание пройдет в формате подготовки административного дела по судебному разбирательству. В рамках этого обычно сторонам разъясняются их права и обязанности, спрашивают, какие могут быть заявлены ходатайства. Стороны получают друг от друга возражения или дополнения, могут уточнять свои требования», — сказал он.

Однако, по словам И.Павлова, защита только приступила к ознакомлению с материалами уголовного дела по иску столичной прокуратуры.

«Мы только позавчера получили доступ к многотомным материалам. Пока еще не совсем успели ознакомиться, время для этого выделено было недостаточно. Мы пока продолжаем знакомиться с теми материалами, которые представлены.

У нас есть затруднения с теми документами, на которых стоит гриф «секретно», потому что нам не дают оттуда выписать ничего, ни копии снять, чтобы поработать с ними. Мы думаем, что пока подготовительная стадия еще не готова к окончанию и завтра возможно суд сочтет еще готовым к тому, чтобы перейти в основное судебное заседание», — отметил адвокат.

И.Павлов добавил, что воспользуется правом на обжалование запретов, наложенных на Фонд борьбы с коррупцией* и Фонд защиты прав граждан*.

* ФБК и Фонд защиты прав граждан — оба признаны в России иностранными агентами.