Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал досадным происшествием снятие российского флага на чемпионате мира по шашкам в Польше.

Во время партии между 6-кратной обладательницей титула, россиянкой Тамарой Тансыккужиной и хозяйкой соревнований Натальей Садовской к их столу подошел мужчина. Прямо во время игры он убрал со стола российский флаг и отклеил табличку с триколором. После игры россиянка сказала, что, по уверениям организаторов, они сделали это под давлением – иначе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) незамедлительно исключило бы Международную федерацию шашек.

Партию Тансыккужина проиграла – по мнению Пескова, именно из-за этого демонстративного жеста. В то же время он подчеркнул, что организаторы турнира уже извинились, а стало быть, инцидент исчерпан. Более радикально выразился президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он назвал действия хозяев чемпионата – цитата – «грубейшей ошибкой».

Из-за санкций WADA российским спортсменам нельзя использовать национальные флаг, герб и гимн на чемпионатах мира и Олимпиадах до декабря следующего года.

После четырех раундов Тансыккужина уступает Садовской в борьбе за титул чемпионки мира. Матч состоит из девяти раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Для победы нужно набрать 54 очка. Садовская ведет со счетом 32:16. Матч за титул завершится 3 мая.