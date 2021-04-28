Болгарская прокуратура изучает причастность россиян ко взрывам на военных заводах в период с 2011 по 2020 годы

Болгарская прокуратура изучает причастность шестерых россиян ко взрывам на военных заводах в период с 2011 по 2020 годы, — заявила представитель генерального прокурора Сиика Милева. По ее словам, есть основания говорить о связи между взрывами и попытками отравления трех граждан Болгарии, к которым могут быть причастны сотрудники российской военной разведки.

В российском посольстве заявили, что болгарская сторона не информировала дипмиссию о расследовании. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Болгария в обвинениях России решила перещеголять чехов и посоветовал Евросоюзу жестче контролировать ситуацию с торговлей оружием на своей территории.

