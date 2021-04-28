Полиция решила составить протокол о нарушении правил проведения массового мероприятия в отношении Кристины Сафоновой

Московская полиция решила составить протокол по статье о нарушении правил проведения массового мероприятия в отношении Кристины Сафоновой – журналистки «Медузы». Российские власти считают это интернет-издание СМИ-иностранным агентом.

Как сообщает «Медуза», вчера домой к Сафоновой приходил участковый, а сегодня ее вызвали в ОВД по Молжаниновскому району. Сафонова работала на акции в поддержку политика Алексея Навального 21 апреля. Она пояснила полицейским, что присутствовала на акции как журналист, предъявила редакционное задание и другие необходимые документы.

Во вторник стало известно, что полиция потребовала объяснений минимум у семи журналистов, которые освещали акцию 21 апреля. В том числе у корреспондента «Эха» Олега Овчаренко. После того, как он предъявил необходимые документы в ОВД, его отпустили без составления протокола.