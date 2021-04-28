В Кремле приняли к сведению решение признать «Медузу» иностранным агентом и не будут запрашивать аргументацию

В Кремле заявляют, что приняли к сведению решение министерства юстиции признать интернет-издание «Медуза» иностранным агентом и не будут запрашивать аргументацию. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «из-за специфики современного рынка информации исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться».
2021-04-28T15:32:26+03:00
2021-04-28T16:09:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2829684-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3445876.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:32, 28 апреля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Конституционный суд России разрешил изымать единственное жилье должников. Но при определенных условиях Как следует из определения инстанции, должника нельзя оставить без жилища, причем площадью не меньше, чем предоставляется по социальному найму, или выселить в другое поселение, если он сам на это не согласен…