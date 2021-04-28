В Кремле приняли к сведению решение признать «Медузу» иностранным агентом и не будут запрашивать аргументацию

В Кремле заявляют, что приняли к сведению решение министерства юстиции признать интернет-издание «Медуза» иностранным агентом и не будут запрашивать аргументацию. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «из-за специфики современного рынка информации исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться».