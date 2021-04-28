МВД объявило о том, что в пяти регионах России раскрыта афера с продажей поддельных грузовиков КамАЗ

Задержаны 3 человека. По предварительным данным, с января 2014 года участники группы от имени дилеров «КамАЗа» похищали деньги покупателей. Злоумышленники продавали автомобили, изготовленные из ремонтных комплектов. Нанесенный ущерб оценивается в один миллиард рублей.