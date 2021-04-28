МВД объявило о том, что в пяти регионах России раскрыта афера с продажей поддельных грузовиков КамАЗ

Задержаны 3 человека. По предварительным данным, с января 2014 года участники группы от имени дилеров «КамАЗа» похищали деньги покупателей. Злоумышленники продавали автомобили, изготовленные из ремонтных комплектов. Нанесенный ущерб оценивается в один миллиард рублей.
2021-04-28T15:31:23+03:00
2021-04-28T15:31:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 28 апреля 2021
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