Алексей Пивоваров сообщил, что с 2008-го владеет газовым пистолетом, который зарегистрирован в соответствии с законом

Журналист Алексей Пивоваров сообщил в своем телеграм-канале, что с 2008 года владеет газовым пистолетом, который зарегистрирован в соответствии с законом. Пивоваров подчеркивает, что в 2018-ом году продлевал эту лицензию, для чего сдавал необходимые экзамены в Росгвардии и предоставлял необходимые документы в полном соответствии с законом.

Источники ТАСС утверждают, что в отношении Пивоварова МВД ведет доследственную проверку в связи с использованием поддельной медицинской справки для получения лицензии на оружие. При этом комментариев МВД и Росгвардии пока нет.