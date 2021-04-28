Депутата Хахалова исключат из ЕР из-за участия в охоте, во время которой еще живого волка переезжали снегоходом

Депутата курганской областной думы от «Единой России» Дениса Хахалова исключат из партии из-за участия в охоте, во время которой еще живого волка переезжали снегоходом. Хахалова выгонят с позором, — сказал замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн. По его словам, будет подано обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку на предмет признаков уголовного преступления, — сообщает издание Znak.com.

Кроме того, в Следственный комитет намерена обратиться глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она сообщила в своем Инстаграме, что подобное обращение не входит в ее полномочия, однако, она «не может пройти мимо», поскольку «такая жестокость не должна остаться без наказания».