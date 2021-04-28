МВД начало доследственную проверку журналиста Пивоварова, его заподозрили в поддельной справке для лицензии на оружие

МВД начало доследственную проверку журналиста Алексея Пивоварова, которого заподозрили в поддельной медицинской справке для получения лицензии на оружие.

В полицию на руководителя и ведущего популярного youtube-канала Редакция пожаловалась Росгвардия. Это силовое ведомство выдаёт разрешение на оружие. В Росгвардии утверждают, что справка, которую предоставил Алексей Пивоваров необходимая для получения лицензии, поддельная, рассказал агентству ТАСС источник в правоохранительных органах. По словам другого собеседника из-за якобы недостоверной справки Росгвардия аннулировала журналисту все документы на оружие. За использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность — до двух лет заключения. Пивоваров ситуацию пока не комментировал. Ничего не объясняют ни МВД, ни Росгвардия. Отметим, что на youtube-канале, которым журналист руководит, выходили в том числе выпуски про обнуление президентских сроков Владимира Путина и гибель подлодки Курск, их посмотрели миллионы зрителей. Канал специализруется на документальных фильмах общественно-политической тематики и обзоре новостей.

Пивоваров 20 лет был связан с телеканалом НТВ, где работал ведущим новостных программ и целого ряда авторских передач. Он ушёл с канала в 2013-м году, затем работал на СТС, а потом несколько лет руководил телеканалом RTVI.