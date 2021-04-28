Полиция считает, что она законно задержала корреспондента «Эха Петербурга», который освещал акцию протеста 23 января

Также в МВД уверены, что работе журналиста таким образом не препятствовали.

Сотрудники полиции действовали в полном соответствии с законами Российской Федерации, уверены в Управлении охраны общественного порядка петербургского главка. Задержание же они объяснили тем, что на митинге 23 января осложнилась оперативная обстановка и на месте было невозможно удостовериться в том, что заместитель главного редактора «Эха Петербурга» Арсений Веснин действительно журналист. При этом он был в жилете с надписью «пресса», и у него при себе было удостоверение и редакционное задание. «Невозможность удостоверится» обернулась для Веснина тем, что его несколько раз ударили дубинкой и задержали. На попытку объяснить, что он журналист, Веснину сообщили, цитируем с его слов, «а ну-ка, сволочь, пошел, с тобой потом разберутся». Затем журналиста затолкали в автобус, где отобрали мобильный телефон и отвезли в отдел полиции. Оттуда ему удалось выйти лишь через несколько часов.

Веснин считает, что полицейским тогда дали указание задерживать журналистов, которые, будут показывать самые некрасивые ситуации. Он как раз снимал, как люди в шлемах и черной форме без знаков различия избивали лежащих на асфальте демонстрантов.

По числу задержаний сотрудников СМИ Петербург 23 января оказался на первом месте в стране. Профсоюз журналистов подсчитал, что в городе пострадали как минимум 19 корреспондентов.