Власти Болгарии заподозрили россиян в причастности к взрывам на складах с оружием

Оно предназначалось для поставок в Грузию и на Украину.

Речь идёт о четырех взрывах, которые произошли в 2011, 2015 и 2020 годах на разных складах, в том числе на самом большом предприятии военно-промышленного комплекса страны «ВМЗ Сопот» и на заводе «Арсенал» возле города Мыглиж. Об этом сообщили в пресс-службе болгарской прокуратуры. Там отметили, что точная причина происшествий до сих пор не установлена. Во всех случаях им предшествовали пожары. В ведомстве полагают, что таким образом возможные организаторы нападений провоцировали эвакуацию людей. Отмечается, что все инциденты происходили на предприятиях, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Емельяну Гебреву. Прокуратура установила шестерых граждан России, которые всякий раз находились в стране, когда происходили взрывы. Их имена не называются. Ведомство их также подозревает в причастности к покушению на самого бизнесмена в 2015 году.

Ранее власти Чехии обвинили россиян в организации взрывов на военном складе в Моравии в 2014 году. Там тоже хранились боеприпасы компании Гебрева, предназначенные для Украины. Россия назвала обвинения безосновательными.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил сегодня, что Болгария в своих обвинениях, видимо, решила перещеголять чехов. Хорошо, что не обвинили в убийстве эрцгерцога Фердинанда, — сказал министр. Он также призвал Евросоюз разобраться в ситуации в Чехии и Болгарии в связи с тем, что к торговле оружием, а также к хранению оружия и боеприпасов имеют отношение частные лица.