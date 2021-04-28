Депутат ГД Петров потребовал отставки Хуснуллина после заявления чиновника об объединении ЕАО и Хабаровского края

Депутат Госдумы от Свердловской области Александр Петров потребовал отставки вице-премьера Марата Хуснуллина после заявления чиновника об объединении Еврейской автономной области и Хабаровского края. По мнению Петрова, чиновник, который не понимает сути государственной работы, не может находиться на государственной службе. Ранее стало известно, что Петров выдвинулся на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. Он планирует избираться в одномандатном избирательном округе №220 Еврейской автономной области, — сообщает «Коммерсантъ».
2021-04-28T14:35:31+03:00
2021-04-28T14:35:31+03:00
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14:35, 28 апреля 2021
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