Полиция объяснила проверкой документов избиение журналиста Эха Москвы Веснина на акции в поддержку Навального в январе

Петербургская полиция объяснила проверкой документов избиение журналиста «Эха Москвы» Арсения Веснина на январской акции в поддержку политика Алексея Навального. Полицейские утверждают, что не могли удостовериться на месте, что Веснин журналист, поэтому его задержали. При этом превышения должностных полномочий не было, — говорится в документе, который есть в распоряжении издания Znak.com. Коллеги Веснина подтверждают, что на митинге он был с аккредитацией и опознавательными знаками «Пресса».