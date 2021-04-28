Полиция объяснила проверкой документов избиение журналиста Эха Москвы Веснина на акции в поддержку Навального в январе

Петербургская полиция объяснила проверкой документов избиение журналиста «Эха Москвы» Арсения Веснина на январской акции в поддержку политика Алексея Навального. Полицейские утверждают, что не могли удостовериться на месте, что Веснин журналист, поэтому его задержали. При этом превышения должностных полномочий не было, — говорится в документе, который есть в распоряжении издания Znak.com. Коллеги Веснина подтверждают, что на митинге он был с аккредитацией и опознавательными знаками «Пресса».
2021-04-28T14:34:34+03:00
2021-04-28T15:11:10+03:00
https://echo.msk.ru/news/2829660-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:34, 28 апреля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Конституционный суд России разрешил изымать единственное жилье должников. Но при определенных условиях Как следует из определения инстанции, должника нельзя оставить без жилища, причем площадью не меньше, чем предоставляется по социальному найму, или выселить в другое поселение, если он сам на это не согласен…