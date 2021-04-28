ТАСС: МВД ведет доследственную проверку в отношении журналиста, ведущего ютьюб-проекта «Редакция» Алексея Пивоварова

МВД ведет доследственную проверку в отношении журналиста, ведущего ютьюб-проекта «Редакция» Алексея Пивоварова, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным источника, проверку начали по материалам Росгвардии, которая утверждает, что Пивоваров использовал поддельную медицинскую справку, когда получал лицензию на оружие. За использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность. Ни Пивоваров, ни представители МВД и Росгвардии эту публикацию пока не комментировали.